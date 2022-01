Paraná deve receber 3º lote de vacinas pediátricas da Pfizer e 118 mil CoronaVac nesta terça

“Receberemos o terceiro lote e já devemos descentralizá-lo o quanto antes para que cheguem logo aos municípios. Os internamentos estão aumentando e cada vez mais a vacina se mostra como o principal defensor do organismo contra o coronavírus. Adultos e crianças. Ninguém deve ficar de fora”, alertou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A remessa, direcionada ao público infantil, será encaminhada para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e armazenamento e deve ser distribuída para as Regionais de Saúde entre quarta (26) e quinta-feira (27).

O Paraná deve receber nesta terça-feira (25) o terceiro lote de vacinas da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Segundo a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), o voo com 95.200 doses deve desembarcar no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 23h10.

Coronavac





Outras 118.280 vacinas CoronaVac devem ser enviadas também nesta terça (25), em dois voos: um previsto para 21h15 e o outro, 23h10. Essa é a primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde contemplando crianças e adolescentes, com idades entre 6 a 17 anos, desde que não sejam imunocomprometidos. No dia 21 de janeiro este imunizante foi incluído no PNI (Programa Nacional de Imunizações) para vacinar crianças contra a Covid-19, após receber a aprovação da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para uso emergencial. O novo lote deve chegar ao Estado em dois voos. Um previsto para 21h15 e o outro, 23h10.