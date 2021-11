Paraná distribui 474.345 doses de vacinas contra a Covid-19

A Secretaria estadual da Saúde distribui nesta terça-feira (23) mais 474.345 doses de vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 Regionais no Estado. Os imunizantes contemplam adolescentes, trabalhadores da saúde, idosos e população em geral e são referentes a seis pautas de distribuição do Ministério da Saúde (da 63ª à 69ª). O envio está sendo feito por estradas.

Do total de doses, 465.876 são da Pfizer/BioNTech, das quais a maior parte – 317.340 doses – se destina à primeira aplicação em adolescentes de 12 a 17 anos.

“Nesta nova distribuição, os adolescentes são os grandes beneficiados. São mais de 317 mil jovens que estão com a primeira dose já garantida, ajudando o Estado na redução da Covid-19”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.





Outras 10.344 doses são para reforço dos trabalhadores da saúde, 15.252 para reforço em idosos e 120.762 para D2 (segunda dose) da população de 18 a 59 que iniciou o esquema vacinal nas remessas de números 42, 43, 48, 49, 50 e 51 (a partir de agosto).





Complementam o quantitativo da Pfizer 2.178 para reposição de doses perdidas pelos municípios em função de variação da temperatura.

Na remessa que está sendo entregue há, também, 2.000 doses da vacina CoronaVac/Butantan, solicitadas pela 15ª Regional de Saúde (Maringá) para segundas doses, e 7.405 vacinas da AstraZeneca para completar imunização.





Os imunizantes desta nova distribuição chegaram ao Estado na sexta-feira (19) e nesta terça (23). Para o secretário Beto Preto, a agilidade no envio das remessas às Regionais ajuda os municípios a vacinarem mais rápido.





Vacinação – De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já foram aplicadas no Paraná 17.119.038 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.831.995 D1 e 7.489.837 D2 ou dose única.





Além disso, o Estado também registra a aplicação de 54.035 DA (doses adicionais) e 743.171 DR (doses de reforço). Confira a quantidade encaminhada nesta terça-feira (23) por Regional de Saúde a partir deste link.