Mais 170 mil vacinas da Pfizer contra a Covid-19 devem chegar ao Paraná nesta terça

O Ministério da Saúde confirmou nesta segunda-feira (22) o envio de mais 170.820 vacinas da Pfizer/BioNTech ao Paraná.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A nova remessa ainda aguarda a divulgação do Informe Técnico, que definirá o público-alvo e deve desembarcar no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 7h55, no voo LA 3157.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As doses serão encaminhadas para o Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e armazenamento até que sejam distribuídas para as Regionais de Saúde.





Ainda nesta terça, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) inicia a distribuição de 470.773 vacinas aos municípios. Desse total, 461.808 são imunizantes da Pfizer/BioNTech, 2.080 Coronavac e 6.885 doses da AstraZeneca/Fiocruz.





De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já foram aplicadas 17.051.095 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.823.647 D1 e 7.449.326 D2 ou dose única. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 53.112 DA (doses adicionais) e DR (725.010 doses de reforço).