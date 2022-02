Paraná divulga mais 22,8 mil casos e 80 óbitos pela Covid-19

O Paraná divulgou nesta terça-feira (8) mais 22.894 casos confirmados e 80 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Conforme a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Estado soma 2.106.831 casos confirmados e 41.304 mortos pela doença.

Os casos são de fevereiro (19.285) e janeiro (2.788) de 2022; dezembro (3), novembro (6), outubro (2), setembro (3), agosto (3), julho (3), junho (6), maio (4), abril (3), março (3), fevereiro (1) e janeiro (6) de 2021; e dezembro (339), novembro (176), outubro (82), setembro (61), agosto (38), julho (44), junho (22), maio (5), abril (8) e março (3) de 2020.

Os óbitos são de fevereiro (66) e janeiro (4) de 2022; novembro (1), setembro (1) e abril (1) de 2021; dezembro (2), setembro (1), agosto (2), julho (1); e maio (1) de 2020.





Entre os 80 pacientes, são 35 mulheres e 45 homens, com idades que variam de 38 a 99 anos. Os óbitos ocorreram de 17 de maio de 2020 a 8 de fevereiro de 2022.





Os pacientes residiam em Curitiba (14), Londrina (6), Cascavel (5), Foz do Iguaçu (4), Rebouças (2), Pinhais (2), Paranaguá (2), Nova Santa Rosa (2), Matinhos (2), Maringá (2), Jaguariaíva (2), General Carneiro (2), União da Vitória, Umuarama, Toledo, Santa Terezinha de Itaipu, Santa Tereza do Oeste, Santa Helena, Salto do Lontra, Rio Branco do Sul, Ribeirão do Pinhal, Prado Ferreira, Porto Barreiro, Porecatu, Pontal do Paraná, Ponta Grossa, Piraquara, Pinhão, Paranavaí, Palmeira, Nova Laranjeiras, Nova Aurora, Mato Rico, Maripá, Leópolis, Lapa, Ivaiporã, Inajá, Guaíra, Faxinal, Dois Vizinhos, Capanema, Campo Mourão, Braganey, Bituruna, Araucária e Almirante Tamandaré.

O monitoramento da Sesa registra 9.921 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas foram a óbito.

Há 189 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 internados em leitos SUS - Sistema Único de Saúde (84 em UTIs - Unidade de Terapia Intensiva - e 105 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).







Há outros 1.370 pacientes internados, 500 em leitos de UTI e 870 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.