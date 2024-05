Paraná recebe primeiro lote com 136.800 doses da vacina atualizada da Covid-19

O Paraná recebeu nesta quinta-feira (9) o novo lote de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), a nova remessa tem com 136.800 doses da Spikevax monovalente da Moderna, atualizada para proteger contra a subvariante da Ômicron XBB 1.5.





Os imunizantes estão armazenados no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência e devem ser distribuídos nesta sexta-feira (10) para as 22 Regionais de Saúde. Em seguida, as doses serão enviadas aos municípios, que têm autonomia para definir a data de início das aplicações.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A nova vacina teve o registro aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em março e vai substituir gradualmente todas as vacinas contra Covid-19 que estavam sendo usadas até o momento.





Conforme a determinação do PNI (Programa Nacional de Imunizações), poderão ser aplicadas em bebês a partir dos seis meses de vida e crianças com menos de cinco anos, idosos, imunossuprimidos, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas privadas de liberdade e trabalhadores da área da saúde que estão inclusos na campanha nacional de vacinação de 2024.

Publicidade





“A Covid-19 continua fazendo vítimas em todo Paraná, mesmo com números bem menores do que vimos durante a pandemia. Por esse motivo, é muito importante que a população elencada pelo Ministério da Saúde procure uma Unidade de Saúde para receber o imunizante”, destaca o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





NÚMEROS





O mais recente boletim epidemiológico da Sesa aponta que o Paraná registrou entre os meses de março e abril 704 novos casos da doença e três pessoas morreram no período. Desde março de 2020 o Estado soma 3.005.086 casos confirmados e 46.690 mortes.