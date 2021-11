Paraná registra 1.282 novos casos e 26 óbitos pela Covid-19

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou nesta sexta-feira (12) mais 1.282 casos e 26 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os casos são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.561.823 casos e 40.478 óbitos pela doença.

Os casos divulgados nesta data são de novembro (717), outubro (317), setembro (103), agosto (40), julho (29), junho (43), maio (32) e janeiro (1) de 2021. Os óbitos são de novembro (21), outubro (3), setembro (1) e janeiro (1) de 2021.





Internados





282 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. São 222 em leitos SUS (122 em UTIs e 100 em clínicos/enfermarias) e 60 em leitos da rede particular (34 em UTIs e 26 em clínicos/enfermarias).

Há outros 902 pacientes internados, 512 em leitos de UTI e 390 em enfermarias, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos.





Óbitos





A Sesa informa a morte de mais 26 pacientes. São 9 mulheres e 17 homens, com idades que variam de 40 a 93 anos. Os óbitos ocorreram entre 13 de janeiro e 12 de novembro de 2021.





Os pacientes que morreram residiam em Londrina (4), Mandirituba (2), Foz do Iguaçu (2), Curitiba (2) e Cascavel (2). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Umuarama, Tupãssi, São João do Caiuá, Siqueira Campos, Serranópolis do Iguaçu, Pitanga, Pato Branco, Ortigueira, Mandaguari, Laranjeiras do Sul, Jacarezinho, Guaratuba, Fernandes Pinheiro e Apucarana.





Fora do Paraná





O monitoramento da Sesa registra 6.230 casos de não residentes no Estado – 223 pessoas morreram.