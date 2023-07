Paraná registra 5.923 novos casos de dengue e três mortes pela doença

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou novo boletim semanal da situação da dengue no Paraná nesta terça-feira (18). No período de uma semana, o Paraná confirmou 5.923 novos casos de dengue e mais três mortes pela doença. No total, são 126.316 casos confirmados e 100 óbitos pela doença desde 31 de julho de 2022, início do período epidemiológico.O boletim também traz informações sobre casos confirmados de chikungunya e zika, doenças que também são transmitidas pelo Aedes aegypti.





De acordo com o informe, as mortes foram registradas entre 7 e 28 de abril. Uma mulher de 93 anos morreu em decorrência da doença em Planalto (Sudoeste). Segundo a Saúde, ela tinha comorbidades. Em Realeza (Sudoese), foi registrada a morte de um homem de 47 anos. Em Foz do Iguaçu, morreu uma mulher de 92 anos que também tinha comorbidades. Dos 365 municípios das 22 Regionais de Saúde com casos confirmados, 322 possuem casos autóctones (quando a doença é contraída localmente).

Publicidade

Publicidade





Conforme o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, é importante manter a atenção a possíveis criadouros, embora este seja um período com menor proliferação do mosquito devido ao tempo mais frio. "O Governo do Paraná não está medindo esforços no enfrentamento à dengue, realizando ações efetivas em todo o Estado, mas a conscientização popular segue sendo uma das linhas de frente no combate ao mosquito."





Em relação à zika, não houve registro de novos casos na última semana. No entanto, 3.577 notificações de chikungunya foram registradas neste período, incluindo a confirmação de 770 casos, sendo 623 autóctones. Três mortes também foram divulgadas.





Quer ver o boletim completo da dengue no Paraná? Confira aqui e fique por dentro da situação da doença na sua cidade.



(Com informações da AEN)