Quatro bairros de Cambé estão em situação de risco para surto de dengue

Com a chegada do inverno e diminuição das chuvas, a atenção da população com os quintais e focos do mosquito da dengue tende a diminuir. No entanto, esse cuidado tem que ser tomado o tempo todo.

Além deles, a região da Chácara Santa Maria registrou índice próximo (1,78%), e também ficou sob alerta da Secretaria de Saúde. Esses números representam a porcentagem de imóveis com criadouros ativos do mosquito da dengue a cada 100 residências.





“Nesse período, de frio e poucas chuvas, o ciclo do mosquito, desde o ovo até quando se torna adulto, é mais lento devido a temperatura da água. Se no verão esse ciclo é de 5 a 7 dias, no inverno ele pode chegar a dez dias ou mais para eclodir. Então, temos que ficar atentos com o nosso quintal, continuar sendo vigilante e ter em mente esses prazos. Se todos tirarmos 10 minutinhos por semana para olhar nossa casa, quando o verão começar estaremos em uma situação mais tranquila”, salientou.

Publicidade





MUTIRÕES DE LIMPEZA





E para ajudar a diminuir os índices dos bairros em risco, a Secretaria de Saúde informou que irá realizar mutirões de limpeza nas regiões mais críticas.





De acordo com a coordenadora, no dia 22 o mutirão será feito nos bairros atendidos pelas Unidades Básicas de Saúde do Centro e Cambé II; e no dia 29 nos bairros atendidos pelas UBS do Cambé IV e Ana Rosa.





(Com informações da Prefeitura de Cambé)