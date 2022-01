Saúde registra 60 novos casos de dengue no Paraná

O boletim semanal da dengue, publicado nesta terça-feira (18) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), registrou 60 novos casos da doença. Os dados são do 21° Informe Epidemiológico, do novo período sazonal da doença, que iniciou no dia 1° de agosto e deve seguir até julho.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O Paraná soma aproximadamente 15 mil casos suspeitos, com 673 confirmados (4,48%).

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Até o momento, 306 municípios registraram notificações de dengue. Desses, 112 confirmaram a doença, sendo 80 com casos autóctones, quando a doença é contraída no município de residência. Há ainda 2.329 casos em investigação. Não há registros de óbito neste período.





Segundo informações do boletim, os sorotipos Denv1 e Denv2 já circulam no Paraná, mantendo a tendência observada no período epidemiológico anterior.





A coordenadora de Vigilância Ambiental da Sesa, Ivana Belmonte, faz um alerta para que a população colabore para eliminar os potenciais criadouros, principalmente nesse período de chuvas e aumento das temperaturas.

Continua depois da publicidade





“Um levantamento entomológico realizado pelos municípios no período de setembro até novembro de 2021 mostrou que lixo, pneus e demais materiais que acumulam água representam 74% dos recipientes utilizados pela fêmea do Aedes aegypti para depositar seus ovos”, afirmou. "Diante desse quadro, é hora de cuidar também da dengue, que precisa ter um olhar constante".