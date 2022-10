Paraná registra mais 11 casos de Monkeypox; um em Londrina

Em Londrina

No momento há sete casos suspeitos em andamento, cujos pacientes estão em isolamento domiciliar, e 48 casos descartados, três a mais do que na semana anterior. Desde o início do monitoramento, cinco casos foram encerrados como inconclusivos, e o boletim também aponta sete casos de pacientes que apresentaram sintomas e foram notificados, mas não fizeram a coleta dos exames.

Também sobe de 72 para 78 o número de notificações da doença, seis a mais do que na semana anterior. Os dados foram apontados no informe epidemiológico semanal sobre a varíola dos macacos, divulgado nesta terça-feira (18) pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde ).

Londrina contabiliza mais um caso confirmado de varíola dos macacos, transmitida pelo vírus monkeypox, em relação à última semana. Com isso, sobe para 11 o número de confirmações da doença. Trata-se de um paciente de 30 anos, do sexo masculino, o qual se se encontra em isolamento domiciliar e permanecerá assim até que os sintomas cessem.

Brasil e mundo



No Brasil, o primeiro caso da varíola dos macacos foi confirmado foi no dia 9 de junho, em São Paulo. No momento há 8.725 casos confirmados no país. São 74.247 casos no mundo, registrados em 118 países, e 37 óbitos.



