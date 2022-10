Começa a reforma do Terminal Central de Londrina

Os trabalhos de reforma do Terminal Urbano Central de Londrina foram iniciados nesta semana e deverão avançar até maio de 2023. Os serviços serão realizados por etapas, dispensando a instalação de uma estrutura provisória para atender os passageiros, como vem ocorrendo em outros terminais na cidade como no Ouro Verde e Acapulco.





Os trabalhos estão sendo executados pela empresa vencedora da licitação, a Regional Planejamento e Construções Civis Ltda., e estão sendo iniciados pela sala onde funcionava o Setor de Isenção Tarifária, da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Por conta da reforma, o serviço está funcionando provisoriamente no Terminal Rodoviário, de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h.

Também serão feitas substituições das instalações elétricas e hidro sanitárias, esquadrias, revitalização dos banheiros, recuperação estrutural, impermeabilização das caixas d'água, pintura, troca de elevadores e prevenção de incêndio. O prazo de execução dos serviços será de sete meses e o valor do contrato é de R$ 2.353.967,26.







Os recursos são provenientes do Ministério do Desenvolvimento Regional, com contrapartida do município, e o projeto da reforma foi elaborado por um consórcio de empresas de Londrina, contratadas por meio de licitação, no valor de R$ 476.574,00. O projeto mais amplo de reforma que envolve nova cobertura metálica no piso superior e a instalação de placas fotovoltaicas tem o custo aproximado de R$ 30 milhões, valor que o município ainda pleiteia.