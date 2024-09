Paraná registra mais 262 casos de dengue e nenhum óbito

O Paraná registrou mais 262 casos de dengue, sem nenhum óbito na última semana. As informações foram divulgadas nesta terça-feira (17) no novo informe da Sesa (Secretaria da Saúde do Paraná), elaborado pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental da Sesa.





Junto os dados do novo período epidemiológico, que começou em 28 de julho de 2024, o Estado registra 12.368 notificações, 1.651 confirmações e sem mortes.





No total, 315 municípios paranaenses já tiveram notificações e 180 possuem casos confirmados da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti.

OUTRAS ARBOVIROSES





Em relação à chikungunya e Zika, transmitidas pelo mesmo mosquito, constam no mesmo documento. Neste período epidemiológico foi confirmado um caso de chikungunya, com o registro de 76 notificações da doença no Estado. Com relação ao Zika vírus, até o momento, foram duas notificações.

INFESTAÇÃO PREDIAL





A Sesa divulgou ainda o novo boletim de infestação predial , que apresenta o levantamento entomológico para o Aedes aegypti. O Paraná tem 376 municípios infestados, o que representa 94,2% do Estado.

No período de 1º de julho a 31 de agosto, dos 399 municípios paranaenses, nove estavam classificados como em situação de risco de epidemia; 88 em alerta e 237 em situação satisfatória para o IIP (Índice de Infestação Predial). Outros 59 não enviaram informações ou não fizeram o monitoramento. A localidade com maior índice de infestação predial é Floraí (Noroeste), com IIP de 5,6%.





A Saúde reforça a importância da remoção de criadouros para a eliminação de qualquer local ou recipiente que possa acumular água.





Confira o boletim semanal completo AQUI . Mais informações sobre a dengue estão neste link .