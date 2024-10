Paraná registra mais 264 casos de dengue

O Paraná registrou mais 264 casos da dengue sem nenhum óbito na última semana, de acordo com o novo informe semanal da doença publicado nesta terça-feira (8) pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental.





Somados os dados do novo período epidemiológico, que iniciou em 28 de julho de 2024, são 19.586 notificações e 2.460 confirmações, sem mortes.





No total, 339 municípios apresentam notificações da doença, que é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, e 209 possuem casos confirmados.





Informações sobre chikungunya e zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, constam nesse mesmo documento. No período, foram confirmados sete casos de chikungunya e 159 notificações da doença no Estado. Com relação à zika vírus, até o momento, sete notificações.





Confira o Boletim Semanal completo AQUI . Mais informações sobre a dengue estão neste LINK .