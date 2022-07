Paraná registra mais 2.874 casos e 40 óbitos pela covid-19

Internados

Óbitos

A Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) informou a morte de mais 40 pacientes. São 21 mulheres e 19 homens, com idades entre 26 e 96 anos. Os óbitos ocorreram entre 25 de julho de 2020 e 11 de julho de 2022.





Os pacientes que morreram residiam em Londrina (10), Rolândia (2), Marechal Cândido Rondon (2), Jandaia do Sul (2), Curitiba (2), Campina Grande do Sul (2), Xambrê, União da Vitória, Umuarama, Toledo, Tamarana, Santo Antônio da Platina, Prudentópolis, Primeiro de Maio, Paranavaí, Marialva, Lapa, Ibiporã, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu, Corbélia, Colombo, Cambé, Assaí, Apucarana e Alvorada do Sul.

O monitoramento da Sesa registrou 11.519 casos de residentes de fora do estado, 241 pessoas morreram.