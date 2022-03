Paraná registra mais nove óbitos em decorrência da H3N2

Mais 18 casos e nove óbitos em decorrência da H3N2 no Paraná foram confirmados pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) nesta quarta-feira (9). As informações foram extraídas do GAL (Gerenciador de Ambiente Laboratorial).

A doença é um tipo do vírus da Gripe Influenza A e desde dezembro de 2021 já registrou 2.081 casos e 111 mortes em 232 cidades. Em janeiro, o Paraná declarou estado de epidemia de H3N2, considerando o rápido contágio, direto ou indireto da doença.

Os novos óbitos foram registrados em AlmiranteTamandaré, Cascavel, Curitiba, Jandaia do Sul, Manoel Ribas, Marechal Cândido Rondon e São Miguel do Iguaçu. São quatro mulheres e cinco homens, com idades de 34 a 95 anos. As mortes ocorreram entre os dias 18 de janeiro e 23 de fevereiro.