Paraná tem mais 10.138 novos casos e seis óbitos pela Covid-19

Segundo a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que a soma é 1.942.633 casos confirmados e 40.966 mortos pela doença.

Óbitos

Três dos pacientes que foram a óbito residiam em Foz do Iguaçu.

A Sesa informa a morte de mais seis pacientes. São 4 mulheres e 2 homens, com idades que variam de 21 a 92 anos. Os óbitos ocorreram de 10 de setembro de 2021 a 30 de janeiro de 2022.

Internados





No total, 161 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS - Sistema Único de Saúde (55 em UTI - Unidade de Terapia Intensiva e 106 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 1.359 pacientes internados, 450 em leitos UTI e 889 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.