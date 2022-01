Paraná tem mais 16.390 novos casos e 17 óbitos pela Covid-19

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que a soma é de 1.795.249 confirmações e 40.757 óbitos pela doença.

Óbitos

Os pacientes que morreram residiam em Londrina (3), Foz do Iguaçu (3) e Guarapuava (2).

A Sesa informa a morte de mais 17 pacientes. São 10 mulheres e sete homens, com idades que variam entre 34 e 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 19 de janeiro de 2021 a 22 de janeiro de 2022.

Internados

Há outros 942 pacientes internados, 350 em leitos UTI e 592 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos.

Um total de 86 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados em leitos SUS - Sistema Único de Saúde (31 em UTI - Unidade de Terapia Intensiva - e 55 em leitos clínicos/enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).

Fora do Paraná

O monitoramento da Sesa registra 8.769 casos de residentes de fora do Estado, 225 pessoas morreram.

Monitoramento





A Sesa informa que segue monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos.





As medidas de prevenção, como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem sendo necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19, lembra a secretaria.