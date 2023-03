Paraná volta a receber vacinas contra a Covid-19 para bebês e crianças

O Paraná recebeu nesta segunda-feira (13) uma nova remessa de vacinas infantis contra a Covid-19. São 200 mil doses da Pfizer Baby, destinada a bebês de seis meses até quatro anos e 300 mil doses de Pfizer pediátrica, para crianças de cinco a 11 anos, totalizando 500 mil doses.





Os imunizantes estão no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná) para conferência, e serão distribuídos nos próximos dias para as 22 Regionais de Saúde. O último envio de doses para este público foi no início de fevereiro.

“Após o recebimento das vacinas, a Sesa inicia o processo de distribuição, que leva em torno de 48 horas. Por isso, essa semana, os municípios que não tinham mais doses para essa faixa etária darão continuidade à vacinação. Essa é a nossa defesa contra a doença”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.







O esquema vacinal para bebês e crianças até quatro anos é feito em três doses. As duas primeiras devem ter intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda, e a terceira dose aplicada oito semanas após a administração da segunda dose.







O Paraná recebeu 353.580 vacinas para esta faixa etária e de acordo com a RNDS (Rede Nacional de Dados em Saúde), 38.034 receberam a primeira dose (D1) e 10.054 a segunda dose (D2).





Das vacinas pediátricas (cinco a 11 anos), a plataforma federal registra 828.311 doses aplicadas da D1 e 640.810 D2. De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), estima-se que 1.075.294 crianças dessa faixa etária devem ser vacinadas contra a Covid-19 no Paraná.