Profissionais alertam para riscos de tempo excessivo de tela

Celular, computador, televisão, videogame, tablet e outros tantos aparelhos eletrônicos com tela estão disponíveis no mercado. Hoje, é comum ver crianças que ainda nem disseram a primeira palavra ou deram apenas os primeiros passos com alguns desses equipamentos tecnológicos em mãos. Mas será que isso é saudável ?





Uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa do Paraná para debater os malefícios do uso excessivo de telas. Para a deputada estadual Márcia Huçulak (PSD), que é enfermeira e propôs o debate, há uma grande preocupação por parte de profissionais da área da saúde e da educação sobre como o uso excessivo da tecnologia vem interferindo no desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo ela, o debate sobre o assunto é importante pelo fato de que estudos estão indicando a relação entre alguns problemas de saúde com o tempo excessivo de tela, como miopia, déficit de atenção e a dificuldade em criar relações com outras pessoas.





Huçulak destaca que o debate não é sobre a proibição do uso de telas, mas acerca de medidas para reduzir o tempo que essa população fica em frente de celulares, computadores, televisores e outros equipamentos eletrônicos.





De acordo com ela, o controle precisa partir da família, destinando momentos do dia para realizar atividades com as crianças. “Isso vai contribuir muito mais para o desenvolvimento psicomotor e com a interação com as pessoas do que largá-las com um tablet para jogar um joguinho”, reforça.





SAIBA MAIS NA FOLHA DE LONDRINA.