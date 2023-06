Programa Mais Médicos terá chamamento para vagas remanescentes no Paraná

As inscrições para o Mais Médicos iniciaram em 26 de maio, e durante praticamente um mês os candidatos participaram do processo seletivo, por meio de edital publicado pelo Ministério da Saúde.

Os habilitados deverão se apresentar nos municípios até esta sexta-feira (30). Para os médicos intercambistas (com registro no exterior) o prazo será estendido. Eles passarão pelo curso MAAV (Módulo de Acolhimento e Avaliação) em agosto e os aprovados devem se apresentar nos municípios entre os dias 4 e 15 de setembro.

Das 327 vagas destinadas ao Paraná pelo programa do governo federal, 194 foram preenchidas. Os médicos se apresentaram em 92 municípios e já iniciaram as atividades nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos locais selecionados. No total, 2.670 médicos se inscreveram para o programa. A adesão para as vagas remanescentes segue um novo cronograma, com datas diferenciadas.

A partir desta quarta-feira (28) inicia a segunda chamada dos profissionais de saúde do programa Mais Médicos. A nova fase segue até 15 de setembro com o objetivo de preencher as vagas deixadas em aberto pelos profissionais que não se apresentaram ao chamamento na primeira etapa, encerrada na sexta-feira (23).

Acolhimento





A Sesa, em parceria com o Cosems (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde), está organizando um acolhimento aos profissionais para as próximas semanas com o objetivo de instrui-los sobre as diretrizes do programa, as demandas e o processo de trabalho das equipes de Saúde da Família conforme as normativas e Linhas de Cuidados Prioritárias da Saúde do Estado.





"A Atenção Primária à Saúde ganha mais um reforço para o atendimento à população, permitindo a expansão dos serviços. Ressaltamos a importância do programa e fortalecemos essa parceria com o Ministério da Saúde", disse o secretário estadual da pasta, Beto Preto.





Atualmente, o Paraná conta com 681 profissionais vinculados a alguma iniciativa do governo federal, sendo 427 médicos do Programa Mais Médicos e 254 do Programa Médicos pelo Brasil.