Programa Mais Médicos: 15 profissionais chegam a Londrina nesta sexta-feira

As UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de Londrina vão receber reforços de profissionais do programa Mais Médicos, retomado pelo Governo Federal no início deste ano. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Felippe Machado, 15 médicos chegam ao município na manhã desta sexta-feira (23).





"Os profissionais vão se apresentar e vão conhecer os serviços e os regramentos da nossa rede de saúde. Em seguida, eles vão caminhar para a escolha de vagas que temos disponíveis dentro das unidades para que, na sequência, comecem a trabalhar", explica Machado.

O programa Mais Médicos, segundo o Governo Federal, tem o objetivo de ampliar o acesso ao atendimento médico no país, especialmente em regiões de extrema pobreza e vazios assistenciais. No Paraná, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, classificou a medida como um importante reforço assistencial.





A RETOMADA DO PROGRAMA NO BRASIL

Na segunda-feira (19), o Ministério da Saúde ampliou o Mais Médicos com a abertura de 10 mil novas vagas na modalidade de coparticipação de estados e municípios. A expectativa é que o programa chegue a mais de 15 mil novas vagas até o fim de 2023.





Com o novo edital, todos os 5.570 municípios brasileiros poderão solicitar novas vagas na modalidade de coparticipação — uma parceria entre o Ministério da Saúde e municípios — até a próxima terça-feira (27).







No primeiro chamamento após a reativação do programa, divulgado em maio deste ano, mais de 34 mil médicos se inscreveram, um número recorde desde o lançamento da iniciativa pela presidente Dilma Rousseff em 2013. Esses profissionais participaram da seleção para 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios em todas as regiões do país.







(Com informações do Governo Federal.)