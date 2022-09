Projeto que orienta sobre saúde bucal abre inscrições para dentistas voluntários

A unidade móvel da Expedição Novos Sorrisos, projeto que leva orientações à população, está de volta e com inscrições abertas para os profissionais que queiram se candidatar como voluntários na iniciativa. Em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), as orientações serão feitas de 26 de setembro a 13 de outubro, na Praça Mauá. A ação, organizada pela Neodent, passou por várias cidades do Paraná e, até o fim do ano, o roteiro prevê passagem também por Mirassol (SP) e Cajuru (SP).



Um dos pontos focais da Expedição Novos Sorrisos é o cadastro de profissionais voluntários, interessados em participar do projeto. Além dos dentistas que queiram reservar uma data para prestar orientações à população, as vagas também se destinam a outros profissionais da odontologia dispostos a auxiliar nos consultórios.



O cadastro do profissional deve ser feito por meio da página do projeto. As vagas estão abertas e seguem disponíveis durante o período da Expedição na cidade escolhida ou até serem preenchidas. Para participar, o interessado deve estar ativo no CRO (Conselho Regional de Odontologia) e assinar o termo de voluntário. Após a inscrição, receberá um treinamento básico da Neodent para as orientações e deverá comparecer no local durante o período escolhido.



“Sabemos da importância da saúde bucal para o bem-estar e autoestima das pessoas, e é isso que buscamos com a Expedição. Além de tudo, poder contar com a parceria de dentistas de várias regiões do país é muito gratificante para nós da Neodent, pois mostra que estamos juntos no propósito de mudar a vida das pessoas”, avalia a diretora de Comunicação e Responsabilidade Corporativa, Raphaela Borba.