Hospital Pequeno Príncipe recebe cerca de 100 novos casos de câncer infantil por ano

O câncer na infância geralmente é mais agressivo do que em outras faixas etárias. Entretanto, apesar de avançar de forma mais rápida, quando é diagnosticado precocemente, as chances de cura passam de 80%. O Hospital Pequeno Príncipe, referência há mais de meio século no atendimento oncológico de crianças e adolescentes, recebe cerca de cem casos novos por ano. Entre os diagnósticos mais frequentes, destacam-se as leucemias, os tumores no sistema nervoso central e os neuroblastomas.

O câncer é a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de um até 19 anos, segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer). Ainda de acordo com o órgão, são estimados mais de oito mil novos casos por ano entre esse público. Por isso, neste Dia Internacional de Luta Contra o Câncer na Infância, lembrado em 15 de fevereiro, a instituição reforça a importância de estar atento aos sintomas para que o diagnóstico seja feito precocemente, possibilitando um tratamento assertivo. Publicidade Publicidade

A oncologista pediátrica Gabriela Caus Fernandes Luiz Canali, do Hospital Pequeno Príncipe, informa que o câncer é mais comum nos adultos devido à exposição aos fatores ambientais (envelhecimento, tabagismo e etilismo, por exemplo) ser maior nessa faixa etária. Já na infância, os fatores não são bem estabelecidos. Por isso, as alterações genéticas (hereditárias ou não) são as principais causas do desenvolvimento da doença em crianças e adolescentes.



Secretaria de Saúde de Londrina procura novo prédio para UBS do Centro A secretaria de Saúde de Londrina está procurando um novo espaço para a UBS (Unidade Básica de Saúde) do Centro, que atualmente fica na rua Senador Souza Naves.





Sintomas frequentes



Publicidade



Os sintomas dos tumores na infância são muito parecidos entre si e também com outras doenças comuns, como gripes e viroses. Portanto é importante que os pais e responsáveis, principalmente quando não há causa aparente, fiquem alerta à duração de sintomas como: febre persistente, sem causa infecciosa aparente; perda de peso; palidez inexplicada; manchas roxas e caroços pelo corpo; dor e aumento de volume abdominal; alteração do equilíbrio e dor nas pernas que impede a criança de brincar; dor de cabeça persistente, com despertar noturno associado a vômitos. O olhar atento da família e o encaminhamento a um pediatra vão ser determinantes para identificar quando algo está diferente do normal.





Londrina libera dose de reforço para crianças a partir de oito anos A partir desta terça-feira (14) a secretaria municipal de Saúde de Londrina vai começar a aplicar a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em crianças de oito anos a 11 anos.





Cânceres mais comuns na infância



Publicidade





Assim como os dados do Brasil, o câncer mais comum entre as crianças e adolescentes atendidos no Hospital Pequeno Príncipe é a leucemia, que afeta os glóbulos brancos do sangue e compromete o sistema de defesa do organismo. De 2017 a 2022, a instituição atendeu a 144 casos desse conjunto de cânceres, que representa 30% de todos os tumores que ocorrem antes dos 15 anos.

O tumor do sistema nervoso central é o segundo tipo mais comum na infância e é causado por alterações do DNA no interior das células. De 2017 a 2022, a instituição atendeu a 97 casos desse tumor, que atinge o cérebro e a medula espinhal. Além desses dois cânceres, os neuroblastomas e os linfomas também são frequentes no ambulatório do Pequeno Príncipe. Publicidade



UBS em Londrina é furtada cinco vezes nos treze dias de fevereiro Nem as concertinas no muro da UBS (Unidade Básica de Saúde) da Vila Casoni, na área central de Londrina, foram suficientes para evitar que o local fosse invadido.





Tratamento do câncer pediátrico