Rolândia registra três casos de gripe H3N2; plantões médicos são reforçados na cidade

Rolândia registrou três casos de gripe H3N2, sendo dois idosos e uma gestante. Dois se recuperaram e um segue internado no Hospital São Rafael, conforme a Saúde. O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, informou que já há a transmissão comunitária desse vírus.

Conforme a Saúde, Rolândia vem registrando aumentos nos casos de síndromes respiratórias nos últimos dias. O número de casos confirmados de Covid-19 em Rolândia "explodiu" e cresceu 3.600% em 18 dias, de acordo com a reportagem publicada na terça-feira (4) no Bonde.

Após reuniões com o Comitê de Enfretamento da pandemia, o prefeito Ailton Maistro e a equipe técnica da Secretária de Saúde, informam reforço nos plantões médicos, tanto na UBS da Vila Oliveira, que é o Centro Municipal de atendimento aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19, quanto no Pronto Atendimento (PA) 24h, da Vila Oliveira. Agora, haverá o atendimento com mais um plantonista em cada um dos serviços, nos horários de maior procura.





A média diária de atendimentos no Centro Municipal de atendimento aos casos suspeitos ou confirmados de covid-19 foi de: 96 pacientes em outubro e novembro, 105 em dezembro e subiu para 207 nos primeiros dias úteis de janeiro. Quase o dobro na comparação com o mês anterior.





No PA da Vila, não foi diferente. Foram 144 pacientes por dia em outubro, 219 em novembro, 215 em dezembro e em janeiro já está com 233.

Vale lembrar que a Unidade Básica de Saúde da Vila Oliveira (entrada pela rua Saguaragi) atende 24h por dia, sete dias por semana, os casos suspeitos e confirmados de covid-19





O Pronto Atendimento (PA) segue o atendimento 24h por dia, sete dias por semana, normalmente.





Quem precisar procurar o Centro Municipal de atendimento aos casos suspeitos ou confirmados de covid-19, na Vila Oliveira, se o caso permitir e não for grave, evite ir com acompanhante(s).

Nas consultas, os acompanhantes só entram se os pacientes forem crianças, idosos ou casos graves.

Use máscara, mantenha o distanciamento social, quando possível. Higienize mãos e objetos pessoais. Cuide-se!