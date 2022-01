Casos confirmados de Covid-19 em Rolândia 'explodem' e crescem 3.600% em 18 dias

A Secretaria Municipal de Saúde de Rolândia informa que os casos de Covid-19 no município subiram de 1 caso no dia 14 de dezembro para 37 nesta terça-feira (4), ou seja, em um intervalo de 18 dias o número de confirmações aumentou 3600%. Todos os 37 pacientes com Covid-19 estão em isolamento domiciliar.

Na atualização do boletim, constam 12 contaminações, nenhum paciente curado e nenhum óbito.

A cidade contabiliza desde o início da pandemia 56.494 notificações, 10.256 casos confirmados, 9.984 casos em recuperação, 235 óbitos. Até o momento foram realizados 38.872 exames.







Há 48.260 pessoas que completaram o ciclo vacinal, seja recebendo a segunda dose ou por terem recebido a dose única da Janssen.





54.256 receberam a 1ª dose, 46.642 receberam a segunda dose, 1.618 receberam a dose única e 8.09 receberam a dose de reforço ou dose adicional.



