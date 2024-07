Saúde confirma mais 13 mil casos e 23 mortes por dengue no Paraná

A Sesa (Secretaria Estadual da Saúde) divulgou nesta terça-feira (16) o novo boletim semanal da dengue. O Paraná registrou mais 13.049 casos da doença e 23 óbitos. Ao todo, desde o início deste período epidemiológico, em julho de 2023, o estado contabiliza 923.997 notificações, 578.706 casos e 549 mortes em decorrência da dengue.





Os 23 novos óbitos ocorreram entre 10 de novembro de 2023 e 25 de junho deste ano. São dez homens e 13 mulheres com idades entre 13 e 93 anos. As mortes foram registradas em Curitiba, Ponta Grossa, Eneas Marques, Francisco Beltrão (2), Marmeleiro (2), Cascavel (4), Diamante do Sul, Ivaté, Mariluz, São Jorge do Patrocínio, São Carlos do Ivaí, Apucarana (2), Sapopema, Maripá, Toledo (2) e Kaloré.

A Regional de Saúde de Londrina possui mais casos confirmados em números absolutos, com 76.615 diagnósticos, seguida pelas regionais de Cascavel, com 67.205, e de Francisco Beltrão, com 60.847. Os três municípios que mais contabilizam casos são Londrina (39.295), Cascavel (32.207) e Maringá (23.041).





Em relação aos óbitos, a Regional de Saúde de Londrina registra o maior número, com o falecimento de 95 pessoas. Depois vêm as regionais de Cascavel, com 80 mortes, e de Francisco Beltrão, com 76.





Chikungunya e zika também são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti e as informações sobre essas doenças constam no mesmo documento. Neste período houve o registro de 23 novos casos de chikungunya, somando 212 confirmações e 1.895 notificações da doença no estado. Não há casos confirmados de zika vírus, mas o boletim registra 144 notificações no Paraná.





