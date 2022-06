Saúde confirma mais 3.489 casos e 16 mortes pela Covid-19 no Paraná

O Paraná registrou nesta quinta-feira (16) mais 3.489 casos confirmados e 16 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o estado soma 2.571.077 casos confirmados e 43.280 mortos pela doença, segundo a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde).



Os casos confirmados divulgados são de junho (2.601), maio (680), abril (31), março (20), fevereiro (75) e janeiro (57) de 2022; novembro (4), agosto (1), julho (1), junho (2), maio (1), abril (5), março (2), fevereiro (1) e janeiro (1) de 2021; dezembro (1), novembro (1), setembro (4) e julho (1) de 2020.



Os óbitos divulgados nesta data são de junho (10), maio (4), março (1) e fevereiro (1) de 2022. São sete mulheres e nove homens com idades de 38 a 95 anos, que faleceram de 1º de fevereiro a 15 de junho de 2022.



Os pacientes residiam em Guarapuava (4) e Curitiba (3). A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: São José dos Pinhais, Primeiro de Maio, Ponta Grossa, Paiçandu, Marialva, Londrina, Cambará, Bela Vista do Paraíso e Barbosa Ferraz.



Os dados de internamentos incluem todos os pacientes com casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e suspeitos ou confirmados da Covid-19.



Nesta data, 632 pessoas estão internadas nos leitos SUS - Sistema Único de Saúde (154 em UTI - Unidade de Terapia Intensiva - e 478 em leitos clínicos/enfermaria), seja por suspeita ou diagnóstico de Covid-19 ou de outras SRAGs.



O monitoramento da Sesa registra um total de 11.264 casos de residentes de fora do Estado e 240 óbitos.