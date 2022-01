Saúde confirma mais 5.528 casos e duas mortes em decorrência da Covid-19

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou neste domingo (16) mais 5.528 casos e duas mortes pela Covid-19 no Paraná. Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 1.691.324 casos confirmados e 40.709 óbitos pela doença.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os casos confirmados divulgados nesta data são de janeiro (5.498) de 2022; dezembro (3), novembro (1), julho (3), junho (3), maio (2), abril (1) e janeiro (5) de 2021; e dezembro (2), novembro (1), outubro (1), setembro (2), agosto (3) e julho (3) de 2020.





Os óbitos confirmados nesta data são de janeiro (2) de 2022.





MONITORAMENTO

Continua depois da publicidade





A Sesa está monitorando a situação epidemiológica do Paraná e o crescimento no número de casos diários. Neste momento, o aumento está diretamente ligado com a maior circulação de pessoas em todo o Estado, devido às festividades de fim de ano.





Além disso, deve-se considerar um atraso no envio de amostras para os laboratórios credenciados do Estado, como o Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR) e Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP), na última semana, também relacionado com os recessos e feriados.





A secretaria reforça que as medidas de prevenção como uso de máscaras, lavagem das mãos e uso do álcool em gel permanecem necessárias, juntamente com a continuidade da vacinação contra a Covid-19.





INTERNADOS





61 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados, todos em leitos SUS (29 em UTI e 32 em leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 840 pacientes internados, 280 em leitos UTI e 560 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.





ÓBITOS





A Sesa informa a morte de mais dois pacientes. Trata-se de dois homens de 29 e 71 anos, residentes em Jacarezinho e Foz do Iguaçu, respectivamente. As mortes ocorreram nos dias 16 e 15 de janeiro de 2022.





FORA DO PARANÁ





O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 8.054 casos de não residentes no Estado – 224 pessoas foram a óbito.