Novo exame aponta que paciente de câncer tratado com CAR-T segue em remissão

No ano passado, os pesquisadores do Hospital das Clínicas de São Paulo anunciaram a remissão total do câncer de um paciente tratado com a terapia celular com CAR-T. Agora, cerca de um ano depois, Paulo Peregrino, 62, anunciou nas redes sociais novo resultado de exame que confirma a remissão do linfoma não Hodgkin.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Estou aqui celebrando mais um passo em direção à cura. Justamente no dia do aniversário de quem foi fundamental aqui na Terra para essa caminhada continuar. Na sexta, dia 3 de abril, mais um PET scan [exame capaz de detectar tumores em todos os lugares do corpo] confirmando a minha remissão de 100% dos meus cânceres", disse ele em seu perfil no Instagram.

Publicidade



O escritor e publicitário recebeu o diagnóstico da doença, um tipo de câncer que se origina nas células do sistema linfático, há 13 anos.



No relato, Peregrino conta que após um atraso atípico do laboratório em que realiza seus exames, o laudo saiu no dia do aniversário de Vanderson Rocha, seu médico, o que fez da comemoração ainda mais especial.

Publicidade



"Coincidência? Não acredito nisso há muito tempo. Como disse o dr. Wanderson, é também o meu presente de aniversário para ele, ou seja, para nós. Um passo, ou melhor, um PET scan de cada vez", completa.