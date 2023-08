Secretaria de Saúde de Londrina convoca 28 profissionais para começarem a atuar em setembro

A secretaria Municipal de Saúde de Londrina planeja 28 novos servidores atuando na pasta a partir de setembro, anunciou nesta quarta-feira (9) o secretário Felippe Machado. Estes serão os primeiros convocados aprovados no concurso promovido pela administração municipal em março deste ano.





Segundo Machado, a lista será publicada no portal da Prefeitura de Londrina e no Jornal Oficial do Município. Serão chamados médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde “para que a gente possa recompor o quadro de RH da secretaria e, consequentemente, cada vez mais, ofertar um atendimento humanizado e de qualidade para a população”, afirmou o secretário em um vídeo publicado nas redes sociais.

