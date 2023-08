Prefeitura de Londrina convoca 17 aprovados em concurso para aulas de Educação Física

A Prefeitura de Londrina convocou a primeira leva de professores de Educação Física aprovados pelo Concurso Público n° 179/2022. Foram chamados os 17 profissionais que obtiveram melhor classificação no certame, para atuarem nas escolas municipais. A íntegra do edital de convocação está disponível no Portal da Prefeitura, na página de Concurso e Testes Seletivos, e na edição n° 4.977 do Jornal Oficial do Município, desta quarta-feira (9).





Os candidatos listados na convocação devem providenciar os documentos cobrados no Anexo II e que são necessários para futura nomeação, como CPF, RG, Certidão de Quitação Eleitoral, diploma de graduação em Educação Física (Licenciatura ou Licenciatura Plena), entre outros. Também devem preencher as Fichas Cadastral, de Bens e Valores, e de Dependentes (caso se aplique). Todo os itens deverão ser digitalizados e protocolados on-line, diretamente no Portal do Candidato, até o dia 18 de agosto.



Publicidade

Publicidade





A lista de convocação informa, ainda, a data e horário das perícias para admissão oficial, que serão realizadas na Diretoria de Saúde Ocupacional (DSO) da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. Todos os convocados deverão providenciar os exames e laudos médicos indicados no Anexo IV, e apresentar no dia e horário da sua perícia.





Na próxima sexta-feira (18), os 17 convocados são aguardados no auditório da Prefeitura (Avenida Duque de Caxias, 635, 2° andar), às 9h, para que façam a escolha do local de trabalho e formalizem o aceite de vaga. Eles devem ter em mãos os documentos pessoais (RG e CPF) mais a Ficha de Informação para Exame Pré-Admissional, que consta no Anexo III, totalmente preenchida.

Publicidade





Os que não puderem comparecer nessa data devem se apresentar na sede da Secretaria Municipal de Educação (SME), nos dias 21 e 22 de agosto, para selecionarem o local de trabalho e, em seguida, fazer o aceite de vaga na SMRH, que fica na sede administrativa da Prefeitura. “Temos vagas em várias unidades escolares, estamos trabalhando neste levantamento. Atualmente, algumas vagas estão supridas com professores temporários e outras com professores em regime de hora extra. E há possibilidade de novos chamamentos, assim que surgirem novas vacâncias”, adiantou a assessora de Gestão de Pessoas da SME, Narcimélia Garcia Scarinci.