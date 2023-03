Vacinação contra meningite C é prorrogada até julho em Londrina

Estão contemplados no grupo dos trabalhadores da saúde todos aqueles que exercem atividades de saúde nos serviços públicos e privados, de diferentes níveis de complexidade, inclusive trabalhadores de apoio, cuidadores domiciliares e estudantes da área que estiverem prestando atendimento na assistência dos serviços de saúde. Para esse grupo, a vacinação será feita de forma indiscriminada, com a administração de uma dose, sendo que os profissionais que tomaram a vacina meningocócica C recentemente precisam respeitar o intervalo de 30 dias entre as doses.

Os pais e responsáveis pelas crianças e os profissionais da saúde devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência para a aplicação da dose. A lista completa com os endereços e telefones de contato das UBS está disponível no site da Prefeitura de Londrina .

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) , prorrogou, até 31 de julho, a vacinação contra meningite C para as crianças de 5 a 10 anos que nunca foram vacinadas contra a doença e para todos os trabalhadores da saúde, de qualquer idade.





As crianças menores de 5 anos são as mais atingidas, mas pessoas de qualquer idade podem contrair meningite. A doença é causada por vírus ou bactéria, e transmitida durante todo o ano, através das vias respiratórias. Entre os principais sintomas estão forte dor de cabeça, febre, dificuldade para encostar o queixo no peito e, em alguns casos, manchas vermelhas espalhadas pelo corpo.





A campanha de vacinação contra a meningite começou em junho do ano passado, e a expectativa é que 95% do público-alvo seja imunizado nesta ação. A principal forma de prevenção da doença é por meio da vacina, por isso, desde 2010, esse imunizante está no Calendário Nacional de Vacinação, estipulado pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações) do MS (Ministério da Saúde) e registrado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).