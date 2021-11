Semana inicia com desembarque de 161.460 doses de vacinas contra a Covid-19 no Paraná

O Paraná recebeu nesta segunda-feira (8) mais 161.460 doses de vacinas contra a Covid-19. A nova remessa é do imunizante da Pfizer/BioNTech e ainda aguarda a divulgação do informe técnico do governo federal com a definição do público-alvo. O lote desembarcou no Aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, às 09h15.

O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, acompanhou a chegada dos imunizantes no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba, e falou sobre o avanço da vacinação no Estado e a contribuição dos municípios para que as doses chegam até a população.

“A estratégia toda é pensada junto com os municípios paranaenses. Por vezes, as doses chegam à noite, no outro dia já estão nas Regionais e logo são aplicadas na população. Um trabalho dinâmico. No decorrer deste mês receberemos mais vacinas, possibilitando avançar ainda mais”, disse o secretário. As vacinas serão conferidas e organizadas para distribuição às 22 Regionais de Saúde.





Aplicação

De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já são 16.279.177 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas no Paraná. Destas, 8.830.538 primeiras doses (D1) e mais 7.001.518 entre segundas doses e doses únicas. O Estado também registra a aplicação de 43.001 doses adicionais (DA) e 574.350 doses de reforço (DR).