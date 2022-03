Sesa encaminha 61,1 mil vacinas pediátricas da Pfizer para as Regionais de Saúde

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) distribuiu, nesta terça-feira (8), 61.100 vacinas pediátricas da Pfizer para as 22 Regionais de Saúde do Estado. Os imunizantes são destinados à segunda dose das crianças de cinco a 11 anos. Do total, 3.500 doses são direcionadas para a população indígena.

Nesta quarta-feira (9), o Paraná recebe mais 194.220 vacinas da Pfizer para a segunda dose da população acima de 12 anos. A remessa deve chegar em dois voos, o primeiro está previsto para as 18h45 (LA-3510) e o segundo para as 23h10 (LA-4736). Após a chegada, será feito o procedimento padrão de conferência e armazenamento no Cemepar (Centro de Medicamentos do Paraná), em Curitiba. As doses fazem parte da 93ª paute de distribuição do Ministério da Saúde.