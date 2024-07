Superlotação no PS da Santa Casa de Londrina dispara e já ultrapassa os 400% nesta segunda

A superlotação no PS (pronto-socorro) da Santa Casa de Londrina aumentou ainda mais em comparação a quinta-feira (27), quando registrava 375%. Nesta segunda-feira (1º) a taxa de ocupação chegou aos 417%, com 50 pacientes internados onde só há espaço adequado para 12.





A assessoria de imprensa da entidade divulgou que dos 50 internados, 13 estão em leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo). A Santa Casa voltou a suspender o atendimento de novos casos até terça-feira (2), quando a decisão será reavaliada.

O HU (Hospital Universitário) segue com lotação parecida, registrando na tarde desta segunda-feira 153% de ocupação. O hospital afirma que, diferentemente da Santa Casa, o número ascendente não é culpa dos casos de síndrome respiratória, que registram queda em comparação a 2023, mas sim da combinação de diversos fatores.





Já o HE (Hospital Evangélico) anotou diminuição de quase 60% dos internados no PS da entidade. O hospital registrava na tarde desta segunda 121% de lotação, enquanto a UTI anotava 110%. Na quinta-feira (27), o local operava com 300% de ocupação no pronto-socorro.





