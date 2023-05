Transtorno de personalidade borderline: maio é mês de conscientização

O mês de maio é dedicado à conscientização do TPB (Transtorno de Personalidade Borderline), tanto à população quanto aos profissionais da saúde, a fim de desmistificar a doença e incentivar a busca por ajuda psicológica daqueles que se identificam com os sintomas. Aproximadamente 2% da população mundial sofre com o distúrbio e, segundo estimativa da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), quase 10% dos pacientes diagnosticados no Brasil cometem suicídio. A doença também acomete mais mulheres, representando cerca de 70% do casos nos consultórios.





A psicóloga comportamental Ana Paula Brunasso, que atua em Londrina, explica que os transtornos de personalidade são padrões de traços inflexíveis e mal adaptativos que causam prejuízo significativo ao funcionamento social ou profissional, ansiedade subjetiva ou ambos. São padrões crônicos de comportamento que tem início precoce e insidioso e são evidentes no final da adolescência ou no início da vida adulta. De acordo com a profissional, esses transtornos são difusos e afetam todas as áreas de personalidade, como cognição, afeto, comportamento e estilo interpessoal.

Brunasso conta que o TPB pode ser visto como um dos mais graves transtornos de personalidade e alerta para a importância do tratamento ideal. De acordo com ela, em um momento de crise, algumas emoções mais extremas como a raiva e a impulsividade se sobressaem, sendo necessário o acolhimento de familiares, amigos ou pessoas da confiança do paciente. Não contribuir nos ataques de fúria, manter uma comunicação clara, demonstrar que você se importa e tomar cuidado com possíveis gatilhos são maneiras de lidar com uma pessoa que sofre com a doença.





"Por meio da psicoterapia, trabalhamos para que o paciente consiga lidar com os sentimentos e as frustrações criando uma maturidade emocional, por isso o acompanhamento psicológico é essencial", diz. Além disso, apesar da doença não ter cura, o tratamento multidisciplinar contínuo com fármacos e a prática de exercícios físicos podem amenizar os sintomas e garantir um prognóstico mais favorável e uma melhor qualidade de vida.





