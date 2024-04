Especialistas contestam eficácia domiciliar de dispositivo com mosquitos transgênicos contra dengue

Uma empresa britânica com filial no Brasil está vendendo uma nova medida de combate à dengue dentro de casa. Por R$ 299, é possível comprar uma caixa com ovos de mosquito Aedes aegypti geneticamente modificados. É só pôr em água que, em até no máximo 14 dias, nascem apenas machos -as fêmeas, responsáveis pela transmissão do vírus, não sobrevivem-, e a eficácia é garantida por gerações.



A técnica funciona com a introdução de um gene autolimitante (tTAV) que interrompe o ciclo adequado das células do Aedes ao produzir em excesso uma proteína responsável por produzir outras proteínas essenciais necessárias para o desenvolvimento do animal, o que dificulta a capacidade das fêmeas de sobreviver até a idade adulta.

A ideia, fabricada pela empresa Oxitec, é reduzir a taxa de reprodução da própria espécie, diminuindo o número de fêmeas. A recomendação é que haja uso contínuo: uma caixa deve ser aberta a cada 28 dias. A solução, no entanto, é vista com ceticismo por especialistas.



"Acho que não faz grande diferença se uma casa ou um grupo pequeno de pessoas faz [uso], porque os mosquitos estão na vizinhança, no quarteirão, no bairro. Embora 80% das pessoas se contaminem dentro de casa, não quer dizer que o mosquito viva só ali. A impressão que eu tenho é que não dá para fazer isso sem o poder público", diz o médico sanitarista Cláudio Maierovitch e antigo diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde.

A empresa foi procurada pela Folha e não quis dar entrevista ou responder questionamentos, alegando que já havia tido problema com o veículo antes. Em 2023, o jornal noticiou o imbróglio judicial envolvendo a autorização para uso do produto com órgãos ambientais e a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).



Até então, a empresa de biotecnologia se limitava a vender mosquitos para municípios, com a aprovação do órgão responsável pela autorização de organismos geneticamente modificados no país, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança. A Anvisa entrou na justiça e perdeu o processo em 1ª instância, e entrou com recurso e aguarda agora um novo julgamento na 2ª instância.

Na época, à reportagem, Luciana Medeiros, coordenadora de operações de campo dos programas de saúde na Oxitec disse que os estudos apontaram necessidade de, no mínimo, cinco mosquitos modificados para cada um selvagem a fim de manter a supressão dos insetos. A proporção seria alcançada considerando a quantidade de insetos expelidos nas caixas comercializadas pela empresa.