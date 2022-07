UEL abre seleção de vagas remanescentes com notas do Enem dos três últimos anos

As notas do Enem 2019, 2020 e 2021 poderão ser utilizadas no segundo processo de seleção das vagas remanescentes do Vestibular 2022 da UEL (Universidade Estadual de Londrina). Neste segundo edital, são oferecidas 204 vagas em 14 cursos de graduação – não preenchidas na primeira seleção, realizada no mês de junho. As inscrições poderão ser feitas a partir desta terça-feira (5) até 11 de julho, às 17h, no site da (Cops) Coordenadoria de Processos Seletivos.

Podem participar do processo, os candidatos que fizeram uma das três últimas edições do Enem e obtiveram resultado igual ou superior a 400 pontos na média aritmética das cinco notas das provas, incluída a redação, e ainda não podem ter zerado em nenhuma delas. As informações estão no Edital PROGRAD/COPS nº 016/2022.

Os candidatos poderão escolher a nota de apenas uma das três edições do Enem para concorrer às vagas remanescentes da UEL. No formulário da Cops, deve ser informado o número de inscrição do Enem escolhido. As inscrições devem ser feitas até 11 de julho, às 17h.

O boleto, no valor de R$ 50, deve ser pago até 12 de julho. Ficam isentos os candidatos que efetivaram a inscrição no Vestibular 2022, de acordo com o edital. A relação dos inscritos será divulgada no dia 14, às 12h.





Confira os cursos e as vagas disponíveis: