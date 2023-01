Campanha "Eu Ajudo na Lata" arrecada lacres de alumínio para compra de cadeiras de rodas em Londrina

Começou em Londrina a 11ª da campanha "Eu Ajudo na Lata". A iniciativa tem como objetivo a arrecadação de lacres de alumínio, que são vendidos e o têm o valor revertido na compra de cadeiras de rodas. Ao longo dos anos de campanha, já foram arrecadados 14 mil Kg de lacres de latinhas de alumínio, que resultaram na compra de 205 cadeiras, doadas para 74 instituições que beneficiaram mais de 50 mil pessoas.





A gerente de Sustentabilidade da Unimed Londrina, Fabianne Piojetti, explica que o que realmente faz diferença no projeto é a participação de colaboradores e comunidade. “As pessoas doam esses lacres nos pontos de coleta disponibilizados pela Cooperativa e o nosso objetivo é envolver cada vez mais pessoas nesta proposta. A separação do lacre, além de reduzir o impacto do resíduo no meio ambiente, tem por meta reverter esse material em cadeiras de rodas, atendendo pessoas com mobilidade reduzida, especialmente aquelas que vivem em situação de vulnerabilidade social”, comenta.

Casa lacre tem o seu valor, mas são precisos muitos deles para alcançar o valor de venda necessário para comprar uma cadeira de rodas. De acordo com Fabianne, a medida é feita em garrafas pet e cada cadeira equivale a aproximadamente 170 garrafas de 2 litros cheias de lacres.

Todos os anos, as instituições interessadas em receber as cadeiras adquiridas pela cooperativa fazem um cadastro neste link e o regulamento de participação está disponível aqui. A quantidade de cadeiras que será recebida por cada instituição participante é definida em uma votação online, realizada no final da campanha, com a participação da comunidade.