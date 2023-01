Policial Militar é preso suspeito de estupro de moradoras de rua no centro de Londrina

O delegado-chefe da Polícia Civil, Amarantino Ribeiro e o comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina, tenente-coronel Nelson Villa, convocaram coletiva de imprensa nesta quarta-feira (18) para dar detalhes da prisão de um policial investigado por estupro de moradoras de rua de Londrina. O nome do agente preso não foi divulgado, mas ele teria cometido os crimes em três dias diferentes fora do horário de serviço.





Segundo as informações de boletim de ocorrências, um dos registros do crime teria acontecido no último domingo (15). O policial entrou no local, um mocó que abriga usuários de drogas na rua Belém, no centro de Londrina e teria praticado o ato sexual, sem consentimento da vítima, o que caracteriza o crime de estupro.

Publicidade





O acusado foi levado à Delegacia da Mulher e é acusado por três estupros e um caso de importunação sexual. O agente público está afastado das funções e também será investigado em processo administrativo pela Justiça Militar. O procedimento deve culminar na demissão dele do serviço público. "É um crime comum, por isso, ele foi levado para delegacia da Polícia Civil", destacou Villa.





O homem é policial militar desde 2013 e estava lotado no 5º BPM há 20 dias. Ele permanece preso preventivamente no quartel do 5ºBPM por tempo indeterminado. A esposa do PM entregou a arma funcional do agente para o comando do batalhão de Londrina. (Com informações de Walquiria Vieira - Folha de Londrina)