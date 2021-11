Vacinação contra Covid-19 em Londrina tem 12 mil vagas para o final de semana

A Prefeitura de Londrina, por meio da SMS (Secretaria Municipal de Saúde), abriu 12 mil vagas de vacinação contra a Covid-19 para sábado (6) e domingo (7). As vagas serão distribuídas nas sete salas de vacinação disponibilizadas em Londrina: o Centro de Imunização da Zona Norte e as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco, Vila Casoni e Ernani Moura Lima. O funcionamento é das 7h às 19h.

Neste momento, a SMS está aplicando primeiras, segundas e terceiras doses da vacina. A aplicação da primeira dose está sendo voltada para adolescentes a partir de 14 anos, sem comorbidades. A segunda dose é aplicada nas pessoas que atingiram o prazo para recebimento da outra dose, de acordo com os fabricantes de cada marca.

Já a terceira dose (reforço) é voltada aos idosos com 60 anos ou mais e aos profissionais e trabalhadores de saúde, que já concluíram o prazo de seis meses após o recebimento da segunda dose, e às pessoas imunossuprimidas, que completaram o intervalo de 28 dias da última aplicação.





Para receber a dose, é necessário agendar a vacinação pela internet, no Portal da Prefeitura de Londrina. Para isso, é necessário que o solicitante esteja com seu cadastro prévio validado. No ato da imunização é preciso apresentar documento de identificação com foto (RG ou carteira de motorista), o comprovante de inscrição, que contém o QR Code, emitido no Portal da Prefeitura, e a carteirinha da vacinação.

Vacinômetro





Até às 20h desta quinta-feira (4), a Prefeitura de Londrina aplicou 812.990 doses de vacina contra a Covid-19. Deste total, 424.427 são referentes a primeiras doses, 337.242 a segundas doses, 38.195 a terceiras doses e 13.126 doses únicas. Com isso, a cidade já tem 350.368 pessoas completamente imunizadas contra a Covid-19.