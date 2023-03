Núcleo de Psicanálise abre inscrições para curso sobre primeiros passos da vida mental dos bebês

O NPNP (Núcleo de Psicanálise do Norte do Paraná) está com inscrições abertas, até o dia 15 de março, para o curso “Constituição do Psiquismo: Primeiros Passos da Vida Mental”.





O objetivo do curso é promover uma detalhada compreensão acerca do delicado e fundamental processo de constituição da vida mental dos bebês e como isso determina a forma e estrutura da personalidade do indivíduo; o modo como se relacionará com o mundo e as possíveis perturbações que podem surgir neste processo de desenvolvimento mental.

O tema é extremamente relevante para a área da saúde, já que desde os primeiros momentos pós nascimento, os bebês podem começar a apresentar sintomas físicos e psicossomáticos, dificuldades de contato e atraso nas aquisições próprias deste período, que são as primeiras expressões através das quais um bebê é capaz de manifestar suas necessidades, bem como também os sinais de privações e dificuldades que esteja sofrendo.





Durante o curso – que terá duração de nove meses – serão abordados diversos autores e conceitos úteis da psicanálise.

De acordo com as coordenadoras do Curso de Constituição do Psiquismo, Maysa Dias Ayres e Rosemari Boer Antonio, o objetivo do curso é trazer de forma aprofundada que essa relação emocional rica, amorosa, de intimidade, é alicerce na constituição do psiquismo, o que pode ser desconhecido de muitos pais.





Ao terem contato com um tema tão relevante, os profissionais de saúde podem levar aos pais e responsáveis pelas crianças um conhecimento que pode transformar e ajudar a construir a saúde mental desde o nascimento.

O curso é direcionado a psicólogos, profissionais de saúde em geral, além de estudantes do 5º ano de psicologia e medicina com interesse em psicanálise, e acontece no formato online.





Por fim, vale ressaltar que o curso será ministrado por membros do NPNP integrantes da SBPSP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo), filiada a IPA (International Psychoanalytical Association), fundada por Sigmund Freud.

SERVIÇO





Curso: Constituição do Psiquismo: os Primeiros Passos da Vida Mental

Duração: março a novembro (aulas quinzenais)

Local: on-line via Zoom

Vagas: 30

Inscrições: pelo formulário





Mais informações pelo telefone (43) 99659-9995 ou pelo Instagram @nucleopsicanalise.nortepr.