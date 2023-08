Comer bem (e certo) é um processo de mudança

O movimento de mudança está inserido, em toda sua plenitude, no processo de emagrecimento. Portanto, para emagrecer é preciso aceitar que haverá mudanças. Desde o hábito alimentar, que é o primeiro a ser modificado, até o guarda roupa, que vai se modificando com o tempo, em função dos resultados obtidos. No momento em que algo em nossa vida está incomodando muito e não conseguimos mais conviver em harmonia e paz, já está decretada a mudança. Podemos até aceitar deixar tudo como está e viver com a angustia constante de não haver mudado. Ou solucionamos, enfrentando o processo.

Muitas vezes é mais fácil deixar tudo como está para evitar o trabalho árduo da transformação, mas também é muito trabalhoso conviver com a vontade de transformar abafada. Quando mudamos de casa ou cidade, é muito difícil reverter a mudança e voltar. Mas no caso do emagrecimento, a mudança costuma ser bastante fácil de ser revertida – basta engordar novamente para voltar à situação de antes. Então "se já sei que posso engordar novamente, nem vou me esforçar tanto!"

Só que aqui estou falando de transformar e mudar mesmo. Mudando desde a raiz do problema, pois acredito que emagrecer seja algo além de comer menos e perder peso.





Emagrecer significa abandonar o estado "Não me sinto bem com meu corpo". E para isso nem sempre é preciso perder peso, basta mudar o pensamento em relação a isso. Prepare-se para a mudança e veja em quais pontos ela é imprescindível para alcançar o peso ideal :

Hábitos alimentares





Significa alterar a forma de lidar com a comida, desde a compra até a forma como ela será servida. Não os colocarei aqui, pois nossas consultas costumam estar baseadas na inclusão destes novos hábitos.

Novos hábitos de lazer





Para emagrecer não podemos manter um padrão de vida em que toda a forma de lazer esteja baseada em eventos gastronômicos. Substitua os jantares por idas ao cinema. Junte amigos para jogar cartas, boliche, para dançar. Convide as pessoas que gosta para ir ao parque conversar e tomar chimarrão. Ao recusar um convite de comilança ofereça outro programa, o que para a outra pessoa pode ser muito agradável. Evite também o "estou de dieta e por enquanto" ...

No comportamento momentâneo da dieta, acabamos nos excluindo de tudo e de todos, o que certamente não será uma mudança real. Não é por enquanto, é para sempre! Não deixe de sair com os amigos, nem de ir a restaurantes ou festas, apenas não permita que este seja um programa exclusivo. Fim de semana é para descansar! Mas nem sempre descanso significa inércia. Uma boa forma de descanso é dar uma boa passeada no parque ou caminhar no quarteirão. Movimente-se, dance, caminhe e agite-se que além de queimar calorias ajuda a relaxar.





Pensando em relação a si mesmo

Muitas vezes ouço a expressão: "Eu me odeio gordo." Não é porque você vai estar magro que o amor próprio vai melhorar, pois a pessoa que recheia este corpo continua a mesma. Aprenda a gostar de si mesmo antes de qualquer atitude. Isso com certeza tornará tudo mais fácil. Se eu desejo pintar uma cadeira ou aplicar pátina em um móvel, provavelmente é porque gosto e quero conservá-lo, não é mesmo? Depois da melhoria vou gostar ainda mais da cadeira ou do móvel. Para fazer qualquer melhoria é preciso amar o objeto da melhora.





Autoconhecimento





Parece incrível mas nos conhecemos pouco, e quanto mais coisas aprendemos sobre nós mesmos, mais surpreendente fica nossa vida. Descobrir quais os sentimentos que nos fazem comer, quais os alimentos perigosos para nós, como nosso corpo funciona, etc. Permita-se desfrutar, sem extrapolar, Permita-se mudar sem destruir, Aprenda a perceber o limite Valorize sua vida, transforme o que for necessário! Conscientize-se do seu papel nisso tudo!

*Maribel G. Melos é nutricionista e mantém uma página especializada na internet (www.maribel.com.br)