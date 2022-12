Ordem de serviço do Hospital de Apucarana é assinada

O prefeito Junior da Femac assinou nesta segunda-feira (12) a ordem de serviço para estruturação do H.A (Hospital de Apucarana). O custo da obra é de R$18.597.969,36, a maior licitação em valor financeiro já realizada pela prefeitura.







Vencedora do processo licitatório, que teve resultado divulgado no dia 7 de novembro, a empreiteira curitibana Termale Engenharia Ltda deverá executar a obra em um prazo de 15 meses.

“Vamos iniciar a construção do novo hospital no dia 16 de janeiro. Temos experiência em obras hospitalares na região Nordeste e em Minas Gerais e vamos honrar o compromisso e prazo assumidos com a prefeitura de Apucarana”, informam os engenheiros proprietários da empresa Termale, Ruliano Bagnhuk e Octávio Giocondo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA