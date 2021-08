Boletim confirma mais 46 mortes no Paraná neste domingo

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (29) mais 1.320 casos confirmados e 46 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 1.449.054 casos confirmados e 37.192 mortes pela doença.

Os casos confirmados divulgados neste domingo são de agosto (1.067), julho (33), junho (76), maio (141) abril (1) e março (2).



INTERNADOS – O boletim relata que 1.097 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 783 pacientes em leitos SUS (458 em UTI e 325 em enfermaria) e 314 em leitos da rede particular (149 em UTI e 165 em enfermaria).





Há outros 1.428 pacientes internados, 696 em leitos UTI e 732 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 46 pacientes. São 18 mulheres e 28 homens, com idades que variam de 25 a 97 anos. Os óbitos ocorreram de 03 de maio a 28 de agosto de 2021.



Os pacientes que foram a óbito residiam em Ponta Grossa (10), Curitiba (5), Londrina (3), Piraquara (2), Pinhais (2) e Maringá (2).





A Saúde registra, ainda, a morte de uma pessoa em cada um dos seguintes municípios: Siqueira Campos, Ribeirão do Pinhal, Rebouças, Palmeira, Mercedes, Medianeira, Iretama, Imbituva, Iguatu, Fazenda Rio Grande, Cruzmaltina, Contenda, Colombo, Cianorte, Cascavel, Campo Mourão, Campina Grande do Sul, Cambé, Califórnia, Bela Vista do Paraíso, Assis Chateaubriand e Araucária.gite aqui seu texto...