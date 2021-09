Paraná acumula mais de 37 mil mortos pelo coronavírus

O Paraná confirmou mais 1.820 casos confirmados e 52 mortes pelo coronavírus no boletim desta quinta-feira (9). Os números são referentes aos meses ou semanas anteriores e não representam a notificação das últimas 24 horas. O estado soma 1.466.567 casos confirmados e 37.685 mortos pela doença.



Os casos confirmados divulgados nesta data são de setembro (1.381), agosto (278), julho (24), junho (94), maio (42) e março (1).





Internados – 897 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 616 pacientes em leitos SUS (366 em UTI e 250 em leitos clínicos/enfermaria) e 281 em leitos da rede particular (139 em UTI e 142 em leitos clínicos/enfermaria).





Há outros 1.434 pacientes internados, 726 em leitos UTI e 708 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

Óbitos – A Sesa informa a morte de mais 52 pacientes. São 20 mulheres e 32 homens, com idades que variam de 13 a 90 anos. Os óbitos ocorreram entre 19 de abril a 8 de setembro de 2021.





Os pacientes que foram a óbito residiam em: Londrina (12), Cascavel (6), Pinhais (3), Curitiba (3), Toledo (2), São José dos Pinhais (2), Ponta Grossa (2), Mandirituba (2) e Araucária (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Tijucas do Sul, Serranópolis do Iguaçu, Quitandinha, Quatro Barras, Paraíso do Norte, Ortigueira, Mariópolis, Guarapuava, Colorado, Colombo, Campina Grande do Sul, Cambé, Arapoti, Apucarana, Antônio Olinto, Andirá, Amaporã e Altônia.





Fora do Paraná – O monitoramento da Sesa registra 6.417 casos de residentes de fora do Estado, 219 pessoas foram a óbito.