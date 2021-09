Paraná deve receber doses da vacina contra a Covid para adolescentes a partir de quarta-feira

Segundo Beto Preto, o Estado deve iniciar as novas estratégias assim que chegarem as doses destinadas para este fim. “As doses específicas para adolescentes e reforço devem ser enviadas nas pautas de distribuição realizadas a partir de 15 de setembro. Não há como fixar uma data para este início porque dependemos do envio do Ministério da Saúde, mas assim que chegarem as doses, descentralizaremos para os municípios e faremos chegar até o braço dos paranaenses”, explicou.

Adolescentes

O documento considera que “o avanço da vacinação no país permitiu a conclusão da vacinação dos grupos prioritários e que há previsão de que até 15 de setembro a pasta conclua o envio de doses suficientes para vacinar 100% da população maior de 18 anos com pelo menos a primeira dose”.

A orientação do Governo Federal determina que seja utilizado exclusivamente o imunizante Comirnaty do fabricante Pfizer/Wyeth, obedecendo a seguinte ordem de prioridade: deficiências permanentes,

Dose reforço

A publicação também considera que idosos e indivíduos com alto grau de imunossupressão apresentaram menor proteção pelo esquema padrão da vacinação aos mais diversos tipos de imunizantes e que existe a necessidade de urgência da adequação do esquema vacinal nestes grupos devido ao risco elevado de complicações e óbitos pela Covid-19.

O Governo Federal deve enviar doses adicionais para reforço do esquema vacinal em idosos acima de 70 anos (que tenham recebido a segunda dose ou dose única há pelo menos seis meses) e imunossuprimidos – pessoas com sistema imunológico mais enfraquecido e vulnerável a infecções – (após 28 dias da segunda dose ou dose única) também a partir de 15 de setembro.

Mais doses





Ainda nesta quinta-feira (9), o Paraná recebeu mais 158.900 vacinas contra a Covid-19. Pela manhã, 100.400 CoronaVac/Butantan desembarcaram no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais.





Já no período da tarde, 58.500 doses da Pfizer foram entregues no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar). Destes imunizantes, 108.700 são destinados à primeira dose (D1) e 50.200 para segunda aplicação (D2). As vacinas fazem parte da 49ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde.





O Estado deve iniciar a distribuição de mais vacinas para as 22 Regionais de Saúde nesta sexta-feira (10). O novo envio deve conter grande parte das doses recebidas entre sábado e quinta-feira (9). Ao todo, o Paraná recebeu 619.310 vacinas nestes dias, sendo 361.720 D2 e 257.590 D1.

Além destas, o Estado mantém armazenadas 338.200 doses da CoronaVac/Butantan recebidas durante o fim de semana, após determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para verificação da carga em razão da mudança no processo fabril do imunizante no Instituto Butantan. A Sesa aguarda definição do órgão para destinação dos imunizantes.

