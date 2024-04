Paraná recebe 6.724 imunizantes contra a dengue para a região de Apucarana

O quantitativo enviado para os municípios foi determinado por meio da Nota Técnica 39/2024 . Apucarana irá receber 2.291 doses, e Arapongas, 2.187. As demais vão para Bom Sucesso (130), Borrazópolis (126), Califórnia, (143), Cambira (176), Faxinal (313), Grandes Rios (91), Jandaia do Sul (337), Kaloré (66), Marilândia do Sul (155), Marumbi (83), Mauá da Serra (210), Novo Itacolomi (47), Rio Bom (47), Sabáudia (163) e São Pedro do Ivaí (159).

Com intervalo de três meses entre as aplicações, todos os imunizantes recebidos nesta etapa são direcionados para a aplicação da primeira dose (D1). As vacinas para a D2 serão encaminhadas num segundo momento.





“Essas doses serão descentralizadas o mais rápido possível e a partir de sexta já estarão à disposição dos municípios e a vacinação vai ocorrer da melhor forma possível”, completou o secretário.