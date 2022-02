Paraná tem mais 23.035 novos casos e 63 óbitos pela Covid-19

O Paraná registrou nesta sexta-feira (04) mais 23.035 casos confirmados e 63 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Segundo a Sesa (secretaria de Estado da Saúde), os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que a soma é 2.055.109 casos confirmados e 41.172 mortos pela doença.



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os casos são de fevereiro (17.791) e janeiro (5.190) de 2022; e dezembro (19), novembro (3), outubro (1), setembro (1), agosto (1), julho (3), junho (5), maio (5), abril (1), março (2), fevereiro (1) e janeiro (12) de 2021.





Os óbitos são de fevereiro (44) e janeiro (18) de 2022; e dezembro (1) de 2021.







A Sesa informa a morte de mais 63 pacientes. São 29 mulheres e 34 homens, com idades que variam entre 31 e 98 anos. Os óbitos ocorreram entre 23 de dezembro de 2021 e 4 de fevereiro de 2022.



Continua depois da publicidade





Os pacientes moravam em Curitiba (8), Maringá (4), Londrina (4), Ibiporã (3), Foz do Iguaçu (3), Cascavel (3), Rolândia (2), Marialva (2), Irati (2), Guarapuava (2), Bandeirantes (2), Arapongas (2), Umuarama, São José dos Pinhais, Siqueira Campos, Santa Tereza do Oeste, Ribeirão do Pinhal, Ponta Grossa, Pato Branco, Paranavaí, Paiçandu, Mangueirinha, Loanda, Lidianópolis, Laranjeiras do Sul, Jaguariaíva, Inácio Martins, Ibema, Guaratuba, Dois Vizinhos, Cruzeiro do Oeste, Coronel Vivida, Cianorte, Carlópolis, Campo Largo, Cambé, Assaí e Alvorada do Sul.







No total, 199 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados em leitos SUS (80 em UTIs e 119 em enfermaria) e nenhum em leitos da rede particular (UTI ou leitos clínicos/enfermaria).







Há outros 1.381 pacientes internados, 476 em leitos de UTI e 905 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.