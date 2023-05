Prefeitura de Londrina divulga resultado final do concurso público da saúde

A Prefeitura de Londrina divulgou, na tarde desta segunda-feira (15), a homologação do resultado final do concurso público nº 212/2022, que pretende preencher as vagas para diversos cargos da saúde. Entre elas para médicos plantonista, anestesiologista, pediatria, ortopedista e da Saúde da Família e Atenção Domiciliar, psicólogo, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, veterinário e Agentes Comunitários de Saúde (ACS).





A partir da homologação final do concurso, não cabe mais nenhum recurso aos candidatos e começa a contagem do prazo de validade de dois anos do certame, que pode ser prorrogado uma única vez, por igual período. Os interessados em conferir a lista final podem acessar o site www.fundacaofafipa.org.br . Ao todo são três listas, sendo uma delas para a ampla concorrência, outra para as pessoas deficiência e outra para afro-brasileiros. Todos estão em ordem classificatória e pontuadas.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, explicou que, a partir dessa publicação, todas as próximas serão publicadas apenas na página oficial da Prefeitura de Londrina e não mais no site da Fundação Fafipa, que foi a organizadora do certame. “É importante lembrar ao candidato que, a partir de agora, as publicações ocorrerão somente no site da Prefeitura, porque a homologação é a entrega do produto da empresa que ganhou a licitação para a realização das provas do concurso. Por isso, todas as convocações deverão acontecer ali no site da Prefeitura na área do candidato. Nós também sempre tentamos entrar em contato com o candidato por mais de um meio, além dos editais, como por e-mail, telefone ou telegrama”, elucidou.





Agora, os candidatos precisam se atentar aos prazos para a apresentação da documentação pessoal, que comprova o grau de escolaridade requerida no edital, assim como a perícia médica mostrando aptidão física e mental para o cargo e os exames admissionais. O candidato que deixar de comparecer ou não apresentar os documentos será considerado desistente.





Os candidatos aprovado e convocados para comparecer à Prefeitura de Londrina, que não puderem comparecer pessoalmente podem enviar uma pessoa com procuração autorizando. Somente em fases individuais e pessoais, como nos exames admissionais, posse e exercício, não é possível constituir um procurador. A nomeação dos aprovados e aptos para o cargo será publicada no Jornal Oficial do Município de Londrina (https://portal.londrina.pr.gov.br/busca-jornal).





Neste concurso público foram abertas 41 vagas para 13 cargos específicos, incluindo as vagas reservadas para afro-brasileiros e pessoas com deficiência (PcD). A Prefeitura pretende contratar inicialmente 10 agentes comunitários de saúde (ACS); três técnicos de saúde na função de assistência de enfermagem em Saúde da Família e Atenção Domiciliar; dois educadores físicos; um enfermeiro; um farmacêutico; um psicólogo; quatro veterinários; cinco médicos em saúde da família; dois médicos plantonistas nos serviços anestesiologia, um para o exercício da medicina geral, cinco pediatras, dois ginecologistas e quatro ortopedistas. Os salários variam de R$ 2.248,85 a R$ 12.906,88 de acordo com o cargo.